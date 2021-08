Bernardo: "Niente stipendio a medici e insegnanti che non si vaccinano"

Covid, Bernardo: "Medici e insegnanti che non si vaccinano? A casa senza stipendio"

"Non è accettabile che ci siano medici o infermieri che non vogliono vaccinarsi: chi non vuole farlo stia a casa senza stipendio. Sappiamo quante persone non vanno in ospedale a farsi curare per questo timore. E quanto ho detto vale anche per gli insegnanti". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, intervenuto in diretta su Canale 5 nella trasmissione Morning News.

"Assolutamente favorevole alla vaccinazione per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni"

Per quanto riguarda la vaccinazione per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni, il candidato sindaco ha detto di essere "assolutamente favorevole e ben vengano iniziative per vaccinare i giovani. I giovani dopo un anno e mezzo così difficile, chiusi in Dad e quant'altro, devono uscire e divertirsi però stando attenti e rispettando di sé stessi e gli altri: la vaccinazione è quel rispetto giusto e corretto che devono seguire".