Bertolaso: "Se i casi di Covid saliranno, tutti andranno a vaccinarsi"

Per l'assessore al Welfare lombardo Guido Bertolaso non c'è preoccupazione per quella che pare una riluttanza della popolazione al vaccino anticovid, adesso che i casi sono in aumento.

Regione Lombardia, per bocca dello stesso Bertolaso, ha annunciato la campagna antivaccinale per l'autunno. "Come vedranno che magari il Covid sta ripartendo state tranquilli che andranno tutti a correre a farsi vaccinare, è solo questione di tempo", risponde a margine di un evento a Palazzo Lombardia.