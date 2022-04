Bilancio, Morelli: "Il Governo non ha lasciato indietro Milano"

Anche il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli commenta le parole con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala ieri ha lamentato la scarsa considerazione del Governo nei confronti di Milano: “Tutto si può dire di questo governo fuorché che abbia lasciato indietro Milano, a cui – solo per citare alcuni dei dossier di cui mi sono occupato di recente – sono stati assegnati 732 milioni di euro per il potenziamento del trasporto rapido di massa e più di 100 per progetti di riqualificazione dell’edilizia residenziale sociale”, dichiara l'esponente della Lega.

Morelli: "Stadio, attiverò i ministri del Pd ad agire con solerzia"

“Invece di fare affermazioni ingenerose, invito il primo cittadino a chiudere al più presto la partita sul nuovo stadio, così da non perdere 1,2 miliardi di investimenti. Sarà comunque mia premura – conclude il Vice Ministro – attivarmi con la massima solerzia per contribuire a salvare il bilancio della città, chiedendo ai Ministri Orlando, Franceschini, Guerini ed ai numerosi esponenti del partito di Sala al governo di fare altrettanto”.

Salvini: "Sala si lamenta ma rinuncia a un miliardo di euro con San Siro"

Ed anche il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato su Twitter: "Sala si lamenta perche' le casse del Comune sono vuote, ma rinuncia a un miliardo di euro di investimenti privati sulla citta' per la nuova e moderna area di San Siro. Basta coi no e coi ritardi, Milano merita il futuro".

Leggi anche: