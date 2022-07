Bimba abbandonata, oggi l'autopsia. Pioggia di mail al pm: "Giustizia"

Chiedono giustizia per la piccola Diana le numerose email inviate da cittadini comuni alla procura di Milano. La morte della bambina di quasi un anno e mezzo abbandonata per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi ha suscitato clamore, commozione e rabbia tra la gente. Diversi cittadini, dunque, hanno deciso negli ultimi giorni di scrivere al pm Francesco De Tommasi, titolare delle indagini condotte dalla Squadra mobile: c'e' chi chiede semplicemente giustizia, chi invece una condanna esemplare alla madre della bambina, la 36enne finita in carcere in custodia cautelare con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

L'autopsia su Diana: esami tossicologici e verifiche su eventuali lesioni

Intanto, proseguono gli accertamenti su quanto accaduto: oggi sara' eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Oltre agli esami tossicologici per chiarire se Pifferi abbia dato alla figlia delle benzodiazepine, il collegio dei consulenti medici eseguira' degli accertamenti radiologici per verificare se vi siano eventuali lesioni compatibili con un'ipotesi, allo stato non contemplata, di maltrattamenti. Sono invece stati delegati al gabinetto regionale della Polizia scientifica le analisi sul contenuto del biberon e della boccetta di En, farmaco ansiolitico, repertati nella casa di via Parea al quartiere Ponte Lambro.

L'inchiesta: la madre sapeva che avrebbe condannato la figlia alla morte

Inoltre prosegue l'esame del contenuto del telefonino di Alessia Pifferi per ricostruire le sue relazioni sentimentali ed eventualmente individuare il padre biologico di Diana. In base all'inchiesta, in cui la zia e la nonna della piccina sono parti offese, Alessia Pifferi avrebbe avuto una precisa volonta' di liberarsi della figlioletta. E questo e' provato dal fatto che l'ha abbandonata piu' volte, venendo meno ai suoi doveri e ben sapendo che avrebbe potuto morire. Per la Procura avrebbe messo in atto una "progressione criminosa'', come si dice tecnicamente, lasciandola da sola prima per poche ore, poi per qualche week end e poi per sei giorni riuscendo, cosi', alla fine nell'intento di ucciderla.