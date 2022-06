Bimba di quattro rischia di annegare in un parco acquatico in Svizzera

Una bimba di quattro anni, residente in provincia di Milano, ha rischiato di morire annegata nel pomeriggio di giovedì 2 giugno in un parco acquatico di Monteceneri, nel Canton Ticino. Come riferisce Ansa, la piccola è stata recuperata e rianimata dal padre e dal personale della struttura. Trasportata in ospedale, secondo i medici non e' in pericolo di vita. E' stata la Polizia cantonale, intervenuta sul posto insieme alla Polizia intercomunale del Vedeggio e alla Croce Verde di Lugano, a ricostruire l'accaduto. La bambina era in una vasca dello stabilimento priva di coscienza e subito e' stata recuperata dal padre e dagli addetti alla sicurezza. Sono stati loro ad eseguire le prime manovre di rianimazione e ad avvisare i soccorsi.

