Bimba gravissima dopo un malore in piscina: indagato il sacerdote

Bambina di undici anni gravissima dopo un malore in piscina: il vicario parrocchiale di Caravaggio, nella Bergamasca, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l'incidente avvenuto lunedì al parco Aquaneva di Inzago. Un atto dovuto, quello nei confronti di don Andrea Piana: il sacerdote aveva la responsabilità del gruppi di bambini e ragazzi dell'oratorio estivo, giunti in duecento con cinque autobus. Altre persone potrebbe essere indagate.