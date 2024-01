Blitz al mercato del falso di Bollate: sequestrati 3mila capi

Blitz al 'mercato abusivo del falso' di Bollate, nel Milanese. I finanzieri di Paderno Dugnano e i carabinieri della tenenza di Bollate e delle stazioni di Novate e Arese, insieme alla Polizia Locale, hanno sequestrato oltre tremila capi ritenuti contraffatti. Borse, cinture, scarpe, giacche, portafogli, sciarpe, profumi per un valore di mercato di circa 160.000 euro.

Mercato di Bollate, cinque denunciati

Cinque persone sono state denunciate per contraffazione e vendita di prodotti contraffatti. L'operazione, viene spiegato in una nota, arriva nell'ambito di un'indagine che ha permesso di scoprire la presenza di un mercato abusivo in cui venivano venduti capi di note griffe di moda, sia italiane che straniere, di sospetta provenienza e di dubbia autenticita' in "un contesto di degrado urbano di numerosi improvvisati venditori che bivaccavano nella zona".