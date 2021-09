Blitz della Guardia di Finanza in 27 negozi di cannabis light

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestro delegati dalla procura meneghina in 27 esercizi commerciali con autorizzazione alla vendita di vari tipi di infiorescenze di cannabis light. La quantita' di tetra-idro-cannabinolo (Thc), che produce effetti psicotropi, ammessa per la cannabis light che puo' essere venduta in Italia e' fissata allo 0.5%. L'indagine nasce da controlli delle Fiamme Gialle di Melegnano che hanno fatto emergere proprio come alcuni grossisti mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente superiore a quello permesso dalla legge. (