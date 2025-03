Blitz di Ultima Generazione nel ristorante di Cracco: "Offra pasti gratis"

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione nel ristorante di Carlo Cracco in Galleria a Milano. Sono stati esposti due striscioni con scritto “Il giusto prezzo” e “Ultima Generazione”, quindi le cinque persone protagoniste del blitz si sono sedute sul pavimento. Alle 14.20 sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno denunciato a piede libero i manifestanti.

L'iniziativa di Ultima Generazione è nata nell'ambito della campagna "Il giusto prezzo", per "rompere la bolla di privilegio di chi, come politici e élites, si può permettere di pagare un conto che vale la spesa mensile di una famiglia italiana", spiega la nota.

La testimonianza: "Una cena costa come il mio affitto mensile da studentessa fuori sede"

Durante l'azione, la 21enne manifestante Rebecca ha spiegato: “Sono una studentessa ed oggi sono qui a Milano al ristorante di Carlo Cracco; dentro un ristorante come questo, e in tutti i ristoranti di lusso, una cena costa come il mio affitto mensile da studentessa fuori sede. Anche lo studio sta diventando un privilegio, gli agricoltori sono in ginocchio, e noi che facciamo la spesa paghiamo sempre di più, e il carrello è sempre più vuoto. Oggi sono scesa in azione per chiedere il giusto prezzo, sia per chi compra, sia per chi produce. Vi faccio una domanda: è più importante un risotto d’autore, o una bolletta pagata?”

Ultima Generazione ha poi chiesto a Carlo Cracco di aprire le porte del suo ristorante, ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela.

