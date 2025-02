Boeri e Zucchi, no ai domiciliari. Ma hanno il divieto di giudicare nei concorsi pubblici

Il Gip di Milano, Luigi Iannelli, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, optando invece per una misura interdittiva. Boeri non potrà far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per un anno, mentre per Zucchi l’interdizione durerà otto mesi. Il provvedimento, depositato oggi, rientra nell’inchiesta per turbativa d’asta e falso legata al concorso per la progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic).

Nel dettaglio, il giudice ha disposto per Boeri l’interdizione dalle commissioni giudicatrici, sia come docente universitario sia come professionista esterno, per un anno. Inoltre, per lo stesso periodo, gli è stato vietato di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione, salvo quelli relativi a prestazioni di pubblico servizio. Misure analoghe sono state adottate anche per Pier Paolo Tamburelli, progettista e terzo indagato per cui la Procura aveva chiesto i domiciliari. Per Cino Zucchi, invece, la durata dell’interdizione dalle commissioni è stata fissata a otto mesi.

Rigettate le richieste anche per gli altri professionisti coinvolti

Per gli altri due professionisti coinvolti nell’inchiesta, Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, entrambi membri della cordata vincitrice del concorso, la Procura aveva chiesto provvedimenti interdittivi, ma il giudice ha rigettato la richiesta.

Le contestazioni a Boeri e Zucchi (e la loro difesa)

Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, coordinate dal pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Filippini, Serafini e Clerici, Boeri e Zucchi non avrebbero dichiarato i propri conflitti di interesse, sia accademici che professionali, con il team vincitore del concorso. Le accuse si basano su chat e altri elementi raccolti dagli inquirenti, che ipotizzano accordi preordinati per favorire un determinato esito della gara bandita dal Comune nel luglio 2022. Tamburelli, in particolare, avrebbe avuto un ruolo chiave nel pilotare l’assegnazione della gara, sfruttando i suoi legami con il gruppo vincitore.

Boeri e Zucchi, negli interrogatori dello scorso 4 febbraio davanti al Gip, hanno respinto le accuse, difendendo la legittimità della procedura: “Ha vinto il progetto migliore”, hanno sostenuto. Nessun favoritismo né accordi illeciti, secondo la difesa, ma un processo di valutazione anonimo, in cui eventuali conflitti di interesse non sarebbero stati dichiarati perché il regolamento del concorso prevedeva l’obbligo di segnalazione solo per rapporti economici in corso.

