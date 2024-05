Boiardi (Milano Serravalle) a DN: "Serve una transizione energetica". VIDEO

Boiardi (Milano Serravalle) a Direzione Nord: “Serve intraprendere un processo di transizione energetica sostenibile". VIDEO

Come coniugare infrastrutture, energia e strumenti per la competitività. Ne ha parlato Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Gli investimenti in tecnologie innovative sono il comune denominatore di questi punti focali – ha spiegato -. Nello stesso tempo Milano Serravalle sta investendo e si sta impegnando proprio nella realizzazione di cinque stazioni di rifornimento ad idrogeno sulla propria rete. Tre sulla rete delle tangenziali e due sul tratto che collega Milano a Serravalle, che saranno operative per la fine di questo anno e per i primi mesi del 2025".

"Ci stiamo impegnando allo stesso tempo in un processo di dialettica con i diversi Stake Holder interessati a questo tipo di investimento - prosegue Boiardi -, confrontandoci con società che producono mezzi ad alimentazione di idrogeno, società captive della logistica e dell’autotrasporto, che possono essere interessate a loro volta ad usufruire delle nostre stazioni di rifornimento e a tutti i soggetti produttori di idrogeno. Tutto questo per intraprendere un processo di transizione energetica sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale”.

Boiardi ha parlato anche degli altri progetti in tema energetico su cui Milano Serravalle è impegnata, spiegando come “sempre nell’ottica appunto di questa appena citata transizione energetica circolare, ci stiamo impegnando anche nel censimento di tutte le aree di competenza di Milano Serravalle in cui potrebbe essere possibile realizzare investimenti in impianti fotovoltaici. Infatti, le società autostradali hanno una grande possibilità da questo punto di vista, perché sono società per certi aspetti energivore, per cui la possibilità di poter realizzare sulla propria rete degli impianti di produzione di energia sostenibile, rinnovabile, con impianti fotovoltaici, è una opportunità per creare dell’autoconsumo e anche per, nel caso questo fosse possibile, creare comunità energetiche con gli ambienti sociali e le località che sono antropizzate alla nostra rete”.

Il panel “Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività”

Boiardi ha partecipato al panel a tema Dalle infrastrutture all’energy: gli strumenti per una maggiore competitività. Con lui Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Claudia Maria Terzi, Assessore Infrastrutture di Regione Lombardia, Emanuela Trentin, amministratrice delegata Siriam Veolia e Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è stata promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. Affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.