Bolognini (Lega): "Lascio a Sardone. Mi concentro sulle Regionali"

Bolognini (Lega): "Lascio a Sardone. Mi concentro sulla campagna per le Regionali"

Stefano Bolognini, commissario della Lega milanese, lascia un incarico ricoperto dal luglio 2019. Ad Affaritaliani.it Milano spiega il suo progetto futuro: "Mi dedicherò al mille per mille alla campagna elettorale di Attilio Fontana e della Lega per le Regionali 2023". L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI.IT MILANO

Perché lascia l'incarico?

A tutti gli amministratori regionali è stato chiesto un impegno totale per Attilio Fontana. C'è bisogno di qualcuno che si occupi del consiglio comunale di Milano e dei municipi. Io voglio dedicarmi al mille per mille alla campagna elettorale per le Regionali 2023.

Che cosa l'ha soddisfatta di più nel suo mandato?

L'essere riuscito a tutelare l'equilibrio nel Movimento e aver rafforzato la sua solidità. Sono stati anni sicuramente complicati eppure la Lega di milano è stata compatta e sinergica rispetto alle linee del movimento. In più abbiamo rinnovato il consiglio comunale, con Debora Giovanati e Annarosa Racca, ad esempio, ma anche con molti altri. E da qui dobbiamo ripartire. Ieri abbiamo festeggiato i 30 anni di militanza di Piermario Sarina. A Milano c'è la militanza e c'è l'innovazione, ed è bello così. Certo, in una città complicata come Milano dobbiamo ancora migliorare...

Ecco, appunto. Che cosa non è riuscito a portare a termine?

Non abbiamo intercettato i trend della città. Sabato è stata inaugurata la M4: ma è arrivata con tanti anni di ritardo! E il centro è ancora martoriato da questo cantiere infinito. Prima del covid, quando Milano correva a mille, sono falliti negozi per colpa dei cantieri. Forse avremmo dovuto maggiormente stimolare i cittadini a cogliere anche i ritardi e gli errori di questa amministrazione. Su questo dobbiamo essere capaci di stimolare uno spirito critico che alle amministrative non è emerso. Le elezioni di Milano sono state perse, ma abbiamo 40 consiglieri di municipio, 6 consiglieri comunali, abbiamo confermato quasi tutti i parlamentari uscenti. Abbiamo il record di ministri e deputati di Milano. Qualche buon risultato l'abbiamo ottenuto.

Che cosa augura a Silvia Sardone?

In bocca al lupo, lei ha una grande energia. Lavoreremo insieme per il bene della Lega e di Milano. La sua visibilità anche nazionale aiuterà il partito a fare bene. Il mio ruolo invece più di impegno in campagna elettorale. In questo ruolo nuovo cercheremo di dare più evidenza a risultati che si hanno a Milano grazie a Regione, come i gasometri, gli scali, l'area di Expo, di cui poi prende il merito il Comune di Milano.

fabio.massa@affaritaliani.it