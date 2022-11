Lega: Bolognini si dimette da commissario milanese, al suo posto Sardone

Il commissario milanese della Lega Stefano Bolognini ha rassegnato le proprie dimissioni. Al suo posto in arrivo Silvia Sardone.

Ecco le parole con cui l'assessore lombardo ha dato il suo annuncio: "Cara amica, caro amico, tra pochi mesi si svolgeranno le elezioni regionali della Lombardia e tutti gli amministratori uscenti sono e saranno chiamati a dare il massimo contributo per la riconferma del Presidente Attilio Fontana e per la Lega. Per questo motivo ritengo di dovermi dimettere dalla carica da Commissario della Lega Salvini Premier di Milano e ho comunicato la mia decisione a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti. In questo modo potrò così dedicarmi completamente al mio impegno di amministratore regionale e alla campagna elettorale della Lega e per Attilio Fontana. Ringrazio Matteo Salvini per avermi dato l’onore di guidare la Lega nella nostra città in questi anni, e ringrazio tutti i soci ordinari militanti, tutti gli amministratori, tutti i simpatizzanti che hanno lavorato con me ogni giorno e senza sosta per la Lega e per Milano".

Bolognini: "Lombardia, ci aspetta la battaglia più importante"

La lettera aperta di Bolognini prosegue: "La pandemia ha messo a dure prova la nostra regione, la nostra città e la nostra classe dirigente. Ma l’impegno, il coraggio, e la passione di far politica della Lega e di noi Leghisti non è mai venuto meno. E hanno permesso alla Lombardia e a Milano di riprendersi e di guidare oggi la ripresa del paese. Attilio Fontana e la Lega sono stati attaccati in modo meschino, ma il tempo sta facendo giustizia. E sono certo che il Governo di centro destra e i ministri della Lega sapranno dare un impulso importante e rilanceranno con forza la nostra azione politica. Ci aspetta adesso la battaglia più importante. E come sempre useremo tutti insieme tutte le nostre forze tutto e il nostro impegno per portare nuovamente la Lega al governo della Lombardia. Grazie a tutti. W la Lega W Matteo Salvini W Milano".

Cecchetti: "Grazie all'amico Bolognini, Sardone svolgerà l'incarico con attenzione e passione"

Il coordinatore lombardo Fabrizio Cecchetti aggiunge con una nota: "Questa mattina ho ricevuto le dimissioni del commissario cittadino di Milano, Stefano Bolognini, dimissioni di cui ho preso atto e a questo punto ho deciso di nominare come nuovo commissario cittadino l’on. Silvia Sardone che guiderà la Lega di Milano fino al congresso. Ringrazio l’amico Stefano Bolognini per il grande lavoro svolto in questi anni a Milano e per l’impegno quotidiano sempre profuso: impegno quotidiano che Bolognini continuerà a mettere, come ha sempre fatto, per la campagna elettorale per la Regione Lombardia. Ringrazio Silvia Sardone per aver accettato questo incarico che, ne sono certo, svolgerà con l’attenzione e la passione con cui porta avanti le sue battaglie per Milano e per i milanesi".

Sardone: "Ora tanto lavoro sul territorio per le Regionali"

“Ringrazio Matteo Salvini e Fabrizio Cecchetti per la fiducia nei miei confronti e Stefano Bolognini per il grande lavoro che è stato fatto finora. Intraprendo questa sfida con orgoglio, con l’obiettivo di dare forza alla Lega in vista delle prossime regionali. In questi giorni incontrerò gli eletti e i militanti per confrontarci sugli impegni delle prossime settimane e sulle iniziative da programmare. La Lega è una grande famiglia e tutti potranno dare il proprio contributo. Il nostro obiettivo sarà rafforzare la presenza sul territorio, rispondendo alle esigenze dei milanesi e pungolando l’amministrazione cittadina sui tanti problemi non affrontati”. Così in una nota Silvia Sardone, neo commissario provinciale di Milano della Lega ed eurodeputata.

Lega, Salvini: "Buon lavoro a Silvia Sardone"

“Grazie a Stefano Bolognini e a tutti i militanti della Lega di Milano per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che faranno. Buon lavoro a Silvia Sardone, nuovo commissario provinciale: ci attendono tante sfide entusiasmanti a partire dalle regionali in Lombardia”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.