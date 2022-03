Bomba atomica su Milano: 2,7 milioni di morti. La simulazione

Guerra in Ucraina, cosa accadrebbe e quante persone morirebbero se fosse sganciata una bomba nucleare a Milano?

Il mondo intero è tornato a temere una escalation nucleare. Ma di cosa stiamo parlando nel concreto? A mettere in chiaro quanto sarebbe catastrofico uno scenario di guerra mondiale in cui le potenze in campo facessero uso di ordigni nucleari ci pensa una App denominata Nukemap ed elaborata da Alex Wellerstein. Che consente di simulare gli effetti dell'esplosione di una bomba nucleare in qualsiasi località del mondo.

Nukemap: gli effetti di una bomba nucleare su Milano

E' possibile quindi impostare l'App ad esempio con le coordinate di Milano e supporre che sul capoluogo lombardo si abbatta la Tsar, la più grande e potente bomba atomica testata dall'allora Unione Sovietica. Le conseguenze sarebbero terrificanti. A perire sarebbero due milioni e 770mila persone. Poco più di due milioni i feriti stimati, in una area che abbraccerebbe anche Pavia, Lodi, Monza, Novara, Bergamo, Varese, Lecco e Como. Il cratere causato dalla bomba avrebbe un raggio di settecento metri ed una profondità di 340 metri.









