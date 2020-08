Bonus Inps, M5s Lombardia: "Rinunciare a privacy e dimettersi"

"Il Movimento 5 Stelle lombardo invita tutti i consiglieri regionali e i membri di Giunta, con partita Iva, a compilare il modulo per rinuncia alla privacy. Le persone dalla politica meritano un atto di trasparenza, chi ha chiesto il bonus dei 600 euro durante il periodo Covid, senza averne reale bisogno, deve uscire allo scoperto, lasciare ogni carica e chiedere scusa agli italiani": questa la nota dei pentastellati lombardi in merito alla vicenda dei bonus Inps. Prosegue il comunicato: "Basta con i furbetti, devono venire a galla i nomi delle imprese che hanno chiesto la CIG e non dovevano, come quelli che non avevano i requisiti per il reddito di cittadinanza. Chi, non essendo in difficoltà, ha chiesto il bonus dei 600 euro, dedicato alle partite Iva in un momento di emergenza pandemica, si commenta da solo: è moralmente vergognoso! Oggi, però, rallegriamoci di avere uno Stato vigile e capace di smascherare il furbetto"