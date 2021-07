Borghi (FederModaMilano), saldi: +20% spesa a famiglia, male assenza stranieri

Borghi (FederModaMilano), saldi: +20% la spesa per famiglia, male l'assenza degli stranieri

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Partiranno sabato 3 luglio a Milano e in Lombardia, così come in pressoché tutta Italia i saldi estivi. Per Renato Borghi, Presidente di FederModaMilano e di Federazione Moda Italia: “Dopo tante rinunce, c’è voglia di un ritorno alla normalità. Questi saldi estivi saranno un importante banco di prova per la ripresa del settore, pesantemente vessato dalle chiusure forzate dei negozi imposte dai vari decreti durante i lockdown. A Milano i negozi di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori hanno dovuto abbassare le saracinesche per 138 giorni nel pieno delle stagioni, perdendo il 35% della loro capacità lavorativa. La spesa media per famiglia sarà di 220 euro, in rialzo del 20% rispetto al 2020, ma ancora lontana dal periodo pre-covid”. “Saranno saldi – prosegue Borghi – all’insegna della positività per l’incremento del clima di fiducia degli italiani e della prossimità, vista la voglia dei consumatori di ritornare a fare acquisti nei negozi fisici, anche per le importanti occasioni che si troveranno nei nostri negozi. A Milano pesa, però, ancora l’assenza degli stranieri, considerando che lo shopping tourism meneghino vale il 34% dei consumi degli stranieri in Italia nel solo settore moda”.