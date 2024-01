Borio Mangiarotti S.p.A. riacquista le quote da Värde Partners

Borio Mangiarotti S.p.A., storica società di sviluppo immobiliare, ha concluso l’operazione di riacquisto di azioni proprie, pari ad una quota del 20%, che appartenevano a Värde Partners, società di investimenti alternativi leader a livello mondiale. Con questa operazione Borio Mangiarotti torna ad essere una società con capitale interamente italiano e detenuto al 100% dalla famiglia De Albertis. Värde Partners aveva fatto il suo ingresso in Borio Mangiarotti nel 2019, consolidando così una partnership che era già stata avviata su importanti iniziative di sviluppo immobiliare, in particolare SeiMilano, il progetto di rigenerazione urbana in un’area di 330.000 mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie a Milano.

Investimento di oltre 250 milioni di euro

Con un investimento di oltre 250 milioni di euro, l’intervento, il cui masterplan è firmato dallo studio MCA – Mario Cucinella Architects, sta trasformando la zona in un nuovo quartiere mixed-use, inserito in un nuovo parco pubblico di 16 ettari progettato da Michel Desvigne Paysagiste (MDP). Per l’operazione Borio Mangiarotti si è avvalsa della consulenza legale di Cappelli RCCD, mentre DLA Piper ha seguito gli aspetti legali per Värde Partners.