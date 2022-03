Borno, donna smembrata in quindici parti: in azione un killer professionista

Orrore a Borno nel Bresciano: domenica pomeriggio è stato ritrovato il corpo di una donna tra i 35 ed i 50 anni smembrato in quindici parti e gettato in quattro sacchi abbandonati sul ciglio della strada. A trovarli, un allevatore della zona, che aprendo uno dei quattro sacchi ha visto spuntare una mano umana con smalto viola sulle dita.

Borno, in azione un killer professionista: i dettagli del crimine

Come riferisce oggi Brescia Today, non ci sono ancora novità su chi ha commesso il delitto e sulla identità della vittima. le indagini degli inquirenti non escludono in questo momento nulla e si continua ad indagare ed analizzare. E' stato nel frattempo aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. E proprio il modus operandi sembra lasciar intendere che ad agire sia stato un killer professionista, freddo e lucido nell'usare gli strumenti adatti per fare a pezzi la vittima, il cui corpo per qualche tempo sarebbe rimasto congelato in un freezer non domestico. A rendere più difficile il riconoscimento del cadavere, la scelta di bruciarne il volto. In un contesto simile, appare improbabile che possa essere distrazione o approssimazione quella che ha portato a lasciare i quattro sacchi in un luogo in cui fossero facilmente individuabili.

Donna uccisa a Borno, le ricerche degli inquirenti

Impronte digitali, tracce di dna e fotogrammi delle telecamere della zona: tutto è in questo momento al vaglio degli inquirenti, alla ricerca del più piccolo indizio per ricomporre le tessere del puzzle.

