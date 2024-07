Bozzoli: moglie e figlio tornano in Italia. Prosegue la fuga dell'imprenditore

La compagna di Giacomo Bozzoli e il figlio stanno rientrando in Italia. Giacomo invece prosegue la fuga dell'uomo condannato per la morte dello zio. Bozzoli, la moglie Antonella e il figlio avrebbero trascorso dieci giorni in un hotel a Marbella, nel sud della Spagna. Lo si apprende da fonti investigative. Antonella Colossi e il figlio hanno fatto ritorno in Spagna, per raggiungere la loro abitazione nel Bresciano. La donna non è indagata ma sarà interrogata. Ad avvertire i carabinieri del suo ritorno in Italia sono stati i genitori della moglie di Bozzoli.

Risale a ieri l'appello del suocero Daniele Colossi: "Questa vicenda mi sta distruggendo. Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al piu' presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino". La fuga è iniziata quattro giorni fa dopo la sentenza che ha confermato l'ergastolo per l'imprenditore. "Per quanto mi riguarda posso solo dire - aveva spiegato il suocero di Bozzoli - che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettato la legge. Mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perche' credo sia la cosa migliore per tutti. Spero che questa vicenda si concluda al piu' presto".