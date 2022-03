Brescia: donna sfregiata e fatta a pezzi, l'autopsia evidenza 11 tatuaggi

Donna fatta a pezzi in Valcamonica, ecco cosa rivela l'autopsia

Altezza di circa un metro e 60, peso tra i 50 e 55 chili, capelli scuri, unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati e almeno undici tatuaggi. Sono gli elementi restituiti dal medico legale sull'esame del corpo della donna fatta a pezzi e gettato in quattro sacchi neri in una scarpata a Paline di Borno (Brescia). I carabinieri del comando provinciale di Brescia, coordinati dalla procura, hanno lanciato un appello cosi' che "i possibili conoscenti della donna nonche' i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all'identificazione".

Donna fatta a pezzi: i tatuaggi sul corpo

Sul corpo della donna sono stati scoperti i seguenti tatuaggi: "step by step" sulla caviglia destra, "wanderlust" sulla clavicola destra, "elegance is the" sulla schiena lato destro, porzione di disegno sul gomito sinistro, "be brave" sul gomito sinistro, "fly" sul polso destro, "V" rovesciata sulla coscia destra, "VV" rovesciate sulla coscia sinistra, "te" sul dorso della mano sinistra, tracce d'inchiostro sulle dita della mano destra e infine un disegno "maculato" sul gluteo destro. Gli inquirenti hanno invitato tutti coloro che avessero informazioni a contattare il numero 0364/322800 (Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Breno) o recarsi presso gli uffici delle forze dell'ordine.

