Brescia, impiegata della Provincia gettata giù dalle scale da un collega

Brescia, impiegata della Provincia gettata dalle scale da un collega

Impiegata della Provincia di Brescia aggredita in ufficio da un collega lunedì mattina: la 25enne è stata spinta da un altro dipendente dell'ente pubblico, che lavora in un altro ufficio, mentre stava salendo le scale dello stabile in viaMilano. Aveva appena timbrato il cartellino quando ha incrociato l'uomo. Questi prima le ha sorriso, poi senza dire una parola l'ha spinta con forza giù dalle scale. La donna è stata soccorsa da un collega. Come ricostruito da Brescia Today, dunque, non ci sarebbe stato nessun litigio all'origine dell'aggressione, che ha portato all'intervento di una ambulanza e della Polizia di Stato. Per la 25enne un trauma al braccio e 25 giorni di prognosi. Ancora ignote le cause dell'aggressione, la donna non avrebbe ancora denunciato il suo aggressore.

