Brescia: maestro di arti marziali obbligo gli allievi a sesso di gruppo

Un maestro di arti marziali di 52 anni e' finito agli arresti domiciliari su ordine del gip di Brescia per violenza sessuale aggravata perche' avrebbe spinto i suoi allievi a sessioni di sesso di gruppo a cui avrebbe partecipato insieme alla moglie di 42 anni (indagata in stato di liberta'). Secondo le indagini dei Carabinieri della sezione operativa del Radiomobile della compagnia di Chiari e quelli della stazione di Cologne, il 52enne avrebbe sfruttato il suo ruolo carismatico di maestro di arti marziali per creare un rapporto di dipendenza psicologica con alcuni allievi ed allieve che frequentavano la sua palestra. Alcune delle vittime hanno denunciato di aver subito violenze sessuali durante queste occasioni organizzate dalla moglie dell'arrestato.

