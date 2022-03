Brescia, padre picchia le figlie e aggredisce i carabinieri

Padre violento arrestato per aver aggredito le sue giovani figlie: i fatti si sono svolti a Coccaglio, provincia di Brescia. Protagonista un 60enne di origini indiane che, ubriaco, ha picchiato le due figlie, una delle quali ancora minorenne, nell'abitazione di famiglia. Come riferisce Brescia Today, l'uomo è stato arrestato con obbligo di firma in atteso del processo. Ad allertare i carabinieri è stata la figlia più piccola, mentre la più grande veniva malmenata. Aggressione che è proseguita anche all'arrivo dei carabinieri, presi a loro volta a calci e pugni dall'uomo violento. Un carabiniere ha rimediato una frattura della mano. Poi finalmente il padre violento è stato fermato e arrestato per lesioni e resistenza.

