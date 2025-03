Buccinasco, brucia una ricicleria. Intervenute 6 squadre di vigili del fuoco

Alle 4 di mattina di oggi lunedì 17 è scoppiato un grave incendio in una ricicleria di Buccinasco (Milano). E' stato distrutto il deposito di rifiuti gestito da Resmal (A2A) in via Alessando Volta 14. L'azienda gestisce la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti sia pericolosi che non, di provenienza urbana o industriale.

Ad essere intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco. La centrale dei pompieri riferisce che ci sono volute circa quattro ore per lo spegnimento, che è si è effettivamente concluso dopo dopo le 8. I pompieri riportano poi che l'aria non sarebbe stata gravemente compromessa: "Bruciano per l'esattezza materiale cartaceo e cartone pressato", hanno dichiarato. Sul posto sono poi sopraggiunti carabinieri e operatori Ats (Agenzie di tutela della salute). Non è stato registrato nessun ferito, nessuna persona è stata coinvolta.

La colonna di fumo dell'incendio è stata così alta da essere era visibile dalla Tangenziale Ovest di Milano (A50). La curiosià degli automobilisti per le fiammate e la nube di fumo ha generato traffico e rallentamenti in entrambe le direzioni. Verso le 8 è scoppiato un altro incendio sulla superstrada, in direzione nord. Ha causato più di 7 chilometri di coda.

