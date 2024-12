Bugo si ritira dalle scene: ultimo concerto l'1 aprile a Milano: "Non è un pesce d'aprile"

Dopo oltre vent’anni di carriera, Bugo annuncia il suo addio alle scene con un ultimo, attesissimo concerto: il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. “E no, non è un pesce d’aprile”, rassicura il cantautore, spiegando che la decisione non è stata sofferta: “Lo faccio volentieri”. L’artista, noto per aver segnato la scena musicale italiana con il suo stile unico, descrive l’evento come una grande festa: “La storia ci ha abituati a vedere gli ultimi concerti come qualcosa di triste. Io, invece, voglio che questo sia il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto”. Il concerto finale coincide con la chiusura del tour legato al suo ultimo disco di inediti, Per Fortuna Che Ci Sono Io, pubblicato lo scorso marzo da 7 srl/Ada Music. Sarà un’occasione speciale per celebrare la sua carriera e condividere con i fan tutte le canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO