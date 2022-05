Busta con proiettili a Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano

Due proiettili recapitati in una busta nell'abitazione di Walker Meghnagi, presidente della Comunita' ebraica di Milano. Nella mattinata di oggi, martedì 17 maggio, il pm Alberto Nobili ha ricevuto l'informativa degli investigatori e ha disposto gia' gli accertamenti scientifici come la rilevazione di eventuali impronte o Dna su busta e proiettili. I reati ipotizzati sono minacce aggravate e detenzione illegale di munizioni

Fiano: "Fatto che desta impressione e sconcerto"

"Solidarietà al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi per la busta con proiettili che gli è stata recapitata. E' un episodio gravissimo di intimidazione e minaccia al quale ci auguriamo gli inquirenti possano rapidamente dare una risposta su chi siano stati gli autori e le origini". Lo ha scritto in una nota il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano. "Che il presidente di una comunità ebraica in Italia, ancora ai nostri giorni, riceva minacce orribili come questa desta impressione e sconcerto", ha sottolineato Fiano.

Salvini: "Solidarietà al presidente della comunità ebraica"

"Solidarietà al presidente della comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, che ha ricevuto una busta con proiettile. Nessuno spazio a fanatici e violenti. Un abbraccio affettuoso a Meghnagi e a tutta la sua comunità". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

