Caccia, Governo impugna la legge lombarda. M5S-Pd: alt alle forzature

Caccia: Governo impugna legge Lombardia;M5S-Pd, alt forzature



Il Consiglio dei ministri nella seduta di ieri ha impugnato, su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, la legge di revisione normativa ordinamentale del 9 giugno della Regione Lombardia "in quanto l'articolo 8 al comma 1 e 2 "in materia di caccia viola l'articolo 117 della Costituzione" in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. "E' una grande vittoria per la tutela dell'ambiente e della fauna. La Lombardia e' la prima Regione italiana per reati di bracconaggio: l'attivita' venatoria ha delle regole ben precise che vanno rispettate. Con questa impugnazione il Governo richiama la Lega, ancora una volta, al rispetto delle leggi e delle regole. Su questo chi amministra la Lombardia fatica davvero molto" commentano dall'opposizione i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Simone Verni e Dino Alberti. Critico anche Matteo Piloni del Pd, secondo cui questa e' "l'ennesima dimostrazione di come la Regione Lombardia gestisce la materia venatoria con inutili forzature che fanno solo danni. Avevamo messo in guardia Lega e alleati perche' quella norma era palesemente illegittima, ma non ci hanno dato ascolto. Ogni volta che si parla di caccia, la Lega perde ogni freno inibitore e a rimetterci sono i territori e tutti i cittadini".