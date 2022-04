Cade da una scala in un capannone, morto nel Milanese

Sesto San Giovanni, eletticista cade e muore in un capannone

Il cadavere di un uomo e' stato trovato intorno alle 14.30 in un capannone in via Daniele Manin a Sesto San Giovanni (Milano). Da una primissima ricostruzione si tratterebbe di un elettricista che sarebbe caduto da una scala. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Sesto San Giovanni che sono al lavoro per identificare la vittima e ricostruire la dinamica.

Leggi anche: