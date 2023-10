Calenda: "Moratti-FI? Scelta giusta, appartiene al Ppe"

"Letizia Moratti appartiene al mondo del Partito popolare europeo. La sua mi sembra una scelta giusta". Il segretario di Azione, il senatore Carlo Calenda, commenta a caldo con Affaritaliani.it Milano l'adesione di Moratti in Forza Italia annunciata questa mattina durante una conferenza stampa con il segretario azzurro Antonio Tajani. Un ritorno nel centrodestra a pochi mesi di distanza dalle ultime elezioni in Lombardia, quando l'ex sindaca di Milano si era dimessa dal ruolo di assessore al Welfare per candidarsi alla presidenza della Regione con il Terzo polo. Un'operazione che non ha portato ai risultati sperati: Attilio Fontana è stato confermato e Moratti non è riuscita a superare il 10%. "Ma le nostre strade politiche si erano già separate da tempo" aggiunge Calenda. Anche perché "da subito mi aveva chiarito la sua adesione al Ppe". Nessun rancore, dunque, per il leader di Azione: "Solo stima e affetto".