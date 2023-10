Cambia il vertice di Aler Milano: ecco tutte le altre nomine

Cambio ai vertici di Aler, Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale. Secondo quanto può anticipare Affaritaliani.it Milano, Angelo Sala lascia il posto, come presidente di Aler Milano, a Matteo Mognaschi.

Ecco tutte le altre nomine di Aler in Lombardia

Ecco i nuovi presidenti: per Aler Brescia, Amedeo Ghidini, per Aler Varese, Stefano Cavallin. Alla presidenza di Aler Bergamo Corrado Zambelli mentre a quella di Aler Pavia va Monic Guarischi.

La Lega mantiene il controllo dell'Aler più importante, ovvero quella del capoluogo. Sorprende l'uscita di Sala

Le nomine rispettano la mappa dei "pesi" politici così come li aveva anticipati Affaritaliani.it Milano, con la Lega che mantiene il controllo dell'Aler più importante, ovvero quella del capoluogo. Ha sorpreso invece gli addetti ai lavori l'addio di Angelo Sala. Anche la politica è rimasta abbastanza sorpresa, poiché c'era chi aveva puntato sulla continuità.

Fratelli d'Italia prende il controllo di Brescia e Bergamo. A Forza Italia va Pavia

Già in mattinata si erano rincorse le voci sull'arrivo di Giorgio Bonassoli, presidente dell'Aler di Varese Monza che però sarebbe stato sacrificato per fare posto a Stefano Cavallin, proveniente da Pavia ma varesino di origine, con un legame molto stretto con il presidente Fontana. Nello schema proposto Bonassoli avrebbe determinato l'addio di Angelo Sala. E invece alla fine ce l'ha fatta Matteo Mognaschi, classe 1987, doppia laurea, già vicesindaco di Pavia. In questo modo la Lega mantiene il controllo di Milano, mentre Fratelli d'Italia prende quello di Brescia e Bergamo. A Forza Italia va Pavia.