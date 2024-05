Cambiaghi (CMB) a DN: “Per una edilizia convenzionata accessibile". VIDEO

Cambiaghi (CMB) a Direzione Nord: “Per una edilizia convenzionata davvero accessibile”. VIDEO

Il dialogo con le istituzioni per rendere l’edilizia convenzionata realmente accessibile. Ne ha parlato Fabio Cambiaghi, direttore Business Unit Immobiliare CMB, intervenendo alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Abbiamo provato ad avere un rapporto con la Regione Lombardia, abbiamo venduto circa 3-4 mila alloggi in edilizia convenzionata e ci siamo resi conto che il problema più grosso è la storicità del credito – ha spiegato -. Problema che riguarda soprattutto le famiglie più giovani, a cui mancano quei 20-30 mila euro per completare l’acquisto della casa”.

Cambiaghi ha aggiunto che “mancando quei 20-30 mila euro, il sistema bancario va i loop, non riuscendo a finanziare tutto il valore della casa. Abbiamo quindi chiesto di ampliare il sistema garanzie con le istituzioni, affinché si facciano portavoce verso le banche in modo da allungare i tempi del credito ed allungare quindi la storicità di questi giovani. Giovani che comunque hanno lavoro, a Milano infatti, fortunatamente la quantità di lavoro non è in discussione. In questo modo si può dare a loro la possibilità di acquistare la casa”, conclude Cambiaghi.

Il panel “Milano: the place to be, ma a che prezzo?”

Cambiaghi ha partecipato al panel a tema Milano: the place to be, ma a che prezzo? Con lui Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, Alessandra Zampieri, Director of Sustainable Resources European Commission Joint Research Centre, Marina Brambilla, Rettrice dell’Università Statale di Milano, Regina De Albertis, Presidente Assimpredil ANCE, Simone Dragone, Presidente MM Spa, Carlo Masseroli, Amministratore Delegato Nhood Services Italy.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. Affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.