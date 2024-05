Camera ardente per Franco Anelli, Parolin: affranti di fronte al mistero

Anelli: alla Cattolica aperta la camera ardente, domani i funerali

Aperta nella Cappella dell'universita' Cattolica di Milano la camera ardente del professor Franco Anelli, il rettore dell'ateneomorto lo scorso 23 maggio. Sono stati in molti a portare l'ultimo saluto al rettore: tra i tanti, la rettrice della Bicocca, nonche' presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, l'economista Carlo Cottarelli, la ex presidente Rai Anna Maria Tarantola, l'ex ministro Piero Giarda e il regista Davide Rampello. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 nella cattedrale di Piacenza. Per domani e' stato proclamato il lutto di ateneo, con la sospensione di tutte le attivita' didattiche, accademiche e istituzionali.

Anelli: Parolin, le parole non servono, affranti di fronte a un mistero

In "questo momento forse non c'e' necessita' di parole; siamo tutti affranti per quanto e' accaduto. Affranti di fronte a un mistero che si presenta come tale e mi pare che la domanda che ci facciamo tutti sia quanto e' profondo il cuore umano. Forse nessuno riesce mai a penetrarlo fino in fondo. Lo affidiamo nelle mani del Signore e alla sua misericordia". Lo ha affermato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, arrivando alla camera ardente del Rettore Franco Anelli, allestita alla Cappella del Sacro Cuore dell'Universita' Cattolica.