Campo Sinti, Pd contro Salvini: "Alloggi assegnati nel rispetto delle regole"

Non sono proprio piaciute al Pd milanese le parole con cui mercoledì il ministro Matteo Salvini ha parlato del futuro delle famiglie sinti sgomberate dal campo di via Bonfadini. Il leader leghista ha detto: "Non trovo giusto che 14 nuclei familiari di nazionalita' sinti siano stati trasferiti all'interno di alloggi residenziali milanesi superando migliaia di altre famiglie". Ed ancora: "Le nostre competenze sono assolutamente residuali. Spetta al Comune di Milano ponderare le misure da mettere in campo e i diversi interessi da tutelare".

Capelli (Pd): "Salvini ancora una volta dimostra di non sapere come funzionano le istituzioni"

Diverse le reazioni. Alessandro Capelli, segretario del Pd Milano Metropolitana, ha così risposto al ministro: “E anche oggi la destra Milanese, guidata dal suo unico Leader Matteo Salvini, ci regala la perla del giorno. Pur di far polemica sterile si scorda come funziona la loro legge regionale e dimostra, ancora una volta, di non aver idea di come funzionano le istituzioni. Sulla chiusura del Campo Rom di via Bonfandini abbiamo sentito le sue parole: la destra quando è al governo, come anche a Milano prima del 2011, decide volutamente di non agire mai, lasciando ingrandire i problemi sociali, sperando così di raccogliere qualche consenso. E per questo è di fondamentale importanza anche l'operazione dell'amministrazione comunale Milanese, perché nel pieno rispetto delle regole e con grande attenzione a non alimentare guerre tra fragilità, ha risolto un problema annoso di illegalità e insicurezza per tutti. Per questo rivolgiamo il nostro appello a Salvini: Ministro, faccia l'influencer a tempo pieno e lasci governare chi ha voglia di risolvere davvero i problemi”.

Roggiani: "Salvini ha mentito al Parlamento"

E la deputata dem Silvia Roggiani: "Nel corso del Question time di oggi, Salvini ha mentito al Parlamento sulle modalita' dell'assegnazione degli alloggi ad alcune famiglie sgombrate da un campo Rom a Milano. Il Comune ha operato nel rispetto della legge e in accordo con la prefettura: la ricostruzione che e' stata fatta da Salvini non e' pertanto veritiera".

Majorino: "Salvini pensi ai 100mila alloggi popolari vuoti sul territorio italiano"

Ha aggiunto il capogruppo regionale Pierfrancesco Majorino: "L'ultima persona al mondo che può parlare di case popolari e alloggi da assegnare è Salvini. Invece di dare al Comune di Milano lezioni, peraltro raccontando un sacco di bufale, taccia e lavori per finanziare il recupero degli oltre 100mila alloggi sociali e popolari vuoti di proprietà pubblica presenti a livello nazionale, tra cui spiccano i 23mila di proprietà di Regione Lombardia, sfitti e da riqualificare, che diventano addirittura 32mila se si considerano tutti gli enti di natura pubblica".