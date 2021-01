Caos Rt, Usuelli si inginocchia davanti a Fontana: "Dacci i dati"

E' stato uno dei momenti più burrascosi della seduta di consiglio regionale oggi: il consigliere Michele Usuelli di +Europa si è messo in ginocchio davanti al governatore Attilio Fontana per chiedergli teatralmente i dati relativi al contagio. Usuelli ha chiesto con forza i dati disaggregati e si è inginocchiato davanti a Fontana. Bagarre in aula e seduta sospesa, poi l'esplulsione di Usuelli.