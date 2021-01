"Rt, il disastro di Regione Lombardia": la "contro-cronistoria" del Pd

"Sette gennaio 2021: i tecnici dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) inviano una mail al dipartimento del Welfare della Lombardia, segnalando delle anomalie nei dati. La lettera non ha alcun effetto. Regione Lombardia ha iniziato a protestare solo dopo la firma dell’ordinanza del Ministro della Salute che la metteva in zona rossa. Fontana preannuncia la zona rossa e la chiusura delle scuole": inizia così la "contro-cronistoria" elaborata dal Pd che racconta una versione diversa rispetto a quella fornita da Regione Lombardia in merito agli errori che hanno portato ad un calcolo dei contagi irregolare e, con ogni probabilità, hanno relegato per almeno una settimana la Lombardia in zona rossa pur avendo requisiti e parametri da zona arancione.

Ancora il 13 gennaio Regione invia i dati all'Iss senza aggiornare il campo "stato clinico" causa di tutti i problemi. E su richiesta di conferma dei dati da parte dell'Iss, il giorno dopo Regione ribadisce tali numeri. Ne consegue il 15 gennaio l'assegnazione della zona rossa. Risale al 18 gennaio nel frattempo l'allarme di alcuni sindaci del Milanese che notano un improvviso incremento del numero di positivi nei loro Comuni risultanti sul sistema "cruscotto" di biosorveglianza. Solo il 20 gennaio Regione manda all'Iss i dati corretti secondo i parametri richiesti e questo comporta l'inserimento in zona arancione. "I sindaci avevano ragione.Infatti, in seguito alla rettifica dei dati, nei comuni è sceso vertiginosamente il numero delle persone positive al Covid-19. A Segrate, da un giorno all'altro, si è passati da 504 segratesi positivi a102. A Cesano Boscone da 1400 a 72 in tre giorni. A Buccinasco in 24 ore da 244 a 64". Per il Pd, questa è la cronistoria del "disastro di Regione Lombardia"