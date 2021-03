Caos vaccini a Codogno, l'Asst Lodi: "Disguido tecnico"

Questa mattina, per un disguido tecnico, i pazienti over 80 in lista per le vaccinazioni a Codogno sono stati erroneamente inviati presso il Palazzetto dello Sport anziche' al Presidio Ospedaliero. Lo conferma in una nota l'Asst di Lodi in merito al 'caos' creatosi nel corso della campagna vaccinale a Codogno, comune simbolo della pandemia in Italia. La causa - spiega l'Asst di Lodi - e' da imputarsi alla errata trasmissione ad Aria della data di apertura del nuovo hub vaccinale, prevista invece per domani mercoledi' 24 marzo. Il problema e' stato risolto in mattinata, consentendo al personale della Asst di Lodi di reindirizzare gli utenti verso gli ambulatori dell'ospedale di Codogno e contemporaneamente di avvisare dello spostamento gli altri pazienti. Cio' ha permesso di vaccinare regolarmente i 104 cittadini in lista per il vaccino Pfizer e i 60 per il vaccino Astra Zeneca.

L'Asst di Lodi - prosegue la nota - si scusa con gli utenti per i disagi causati dall'errata comunicazione e ringrazia per la collaborazione la protezione civile e il comune di Codogno. La campagna vaccinale della Asst di Lodi, con l'apertura domani del terzo hub sul territorio lodigiano che si aggiunge a quelli gia' operativi di Lodi-Polo fieristico di San Grato e Sant'Angelo Lodigiano-Cupolone, prosegue seguendo il piano regionale. In particolare gli over 80 aderenti alla campagna e residenti nel territorio lodigiano sono 11.513. Di questi, 6.085 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Si registrano, inoltre, ulteriori 1.109 over 80 che hanno ricevuto almeno una dose ma che non sono domiciliati nel territorio di competenza della Asst di Lodi. A oggi, quindi, il totale degli over 80 che hanno ricevuto la somministrazione di almeno una dose, comprensivo delle vaccinazioni effettuate presso le Rsa, e' pari a 8.421 persone.