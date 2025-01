Capodanno in Piazza Duomo a Milano, il questore: "Soddisfatti del lavoro svolto"

"Non sta a me fare valutazioni di questo tipo. Mi limito a osservare che avevamo un grosso dispositivo di sicurezza con oltre 800 persone e che in piazza abbiamo gestito circa 25mila persone, di cui molti stranieri". Lo ha dichiarato il questore di Milano, Bruno Megale, rispondendo alle domande dei cronisti sulla possibilità che un concerto o un evento di Capodanno avrebbe potuto garantire maggiore sicurezza in piazza Duomo.

Megale ha espresso soddisfazione per le attività svolte: "Credo che, tutto sommato, siamo molto soddisfatti del tipo di attività che è stata fatta, sia preventiva che successiva". Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la visita in Questura di una delegazione di Fratelli d’Italia, giunta per portare solidarietà alle forze dell’ordine.

Sul tema del concerto, il questore ha aggiunto: "Io non ho la prova contraria per dire che, con o senza concerto, la situazione sarebbe stata diversa. In piazza c'erano 25mila persone e noi abbiamo dovuto gestire una situazione di questo tipo. Credo lo abbiamo fatto nel migliore dei modi".

Una studentessa belga ha denunciato molestie sessuali a Capodanno in Duomo

Il Capodanno in Duomo a Milano è sotto i riflettori dopo che la Procura di Milano ha annunciato l'apertura di un'inchiesta riguardante le presunte molestie sessuali subite da una studentessa di Liegi durante la notte di Capodanno a Milano. Gli eventi descritti dalla studentessa sono avvenuti in Piazza del Duomo, dove lei e cinque amici sono stati presumibilmente circondati e toccati inappropriatamente da un gruppo di 30-40 uomini.