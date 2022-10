Carabiniere spara a comandante e si barrica in caserma Asso

Un appuntato dei Carabinieri ha sparato e ferito il comandante della stazione di Asso, in provincia di Como, dove entrambi erano in servizio. Il militare si è barricato all’interno. Sul posto sono presenti altri carabinieri. Non sono note le condizioni di salute del superiore ferito.

