Carcere Beccaria, detenuti danno fuoco ai materassi nella notte

Ancora disordini e tensioni nel carcere minorile Beccaria di Milano. Cinque persone, quattro detenuti minorenni e un agente della Polizia penitenziaria sono rimasti lievemente feriti, la scorsa notte, in un incendio doloso appiccato da alcuni detenuti. Nessuno è in condizioni preoccupanti. Il 118 è intervenuto in via Calchi Taeggi, nella periferia Sud-Ovest della città, nella zona di Bisceglie, poco dopo mezzanotte insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, a causa di materassi e altre masserizie a cui i detenuti, per protesta, avevano dato fuoco. Spento il principio d'incendio, i soccorritori hanno trattato cinque pazienti: tre 17enni e un 15enne, trasportati agli ospedali San Paolo e Fatebenefratelli, e una guardia 31enne, finita all'ospedale San Carlo. Tutti avevano sintomi da intossicazione per aver respirato i fumi.

