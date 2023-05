Caro affitti, la proposta di Lodi: "Venite a fare i fuorisede da noi"

Caro affitti, mentre la protesta divampa in tutta Lombardia e in Italia, si moltiplicano le iniziative e le riflessioni sul tema. E da Lodi giunge una proposta, Come riferisce il Corriere, il 25enne sindaco della città, Andrea Furegato, invita gli studenti ad andare a vivere proprio a Lodi: "L’offerta di abitazioni, per ora del tutto privata, è sicuramente valida e ricca. Stiamo pensando anche a qualche struttura pubblica. Quel che è certo è che, allo stato attuale, le spese che un fuorisede deve sostenere a Lodi, tra affitti, utenze e svago, sono sicuramente più basse rispetto a chi sceglie di restare a Milano. E credo sia un aspetto molto importante".

Il sindaco di Lodi: "In 15 minuti si arriva a Milano Rogoredo"

In 15 minuti, argomenta il sindaco, è possibile raggiungere la stazione di Milano Rogoredo. Cinque in più per Lambrate: "La forza della nostra offerta è proprio la possibilità di raggiungere Milano in poco tempo e con i mezzi pubblici". Furegato fa sul serio e questa settimana ha già inviato due suoi giovani collaboratori davanti al Politecnico per illustrare la propria proposta agli universitari in protesta.

Ha aggiunto Vittorio Codeluppi, presidente Asvicom: "Aspettiamo a braccia aperte questi ragazzi. Secondo quanto abbiamo stimato, Qui troveranno affitti che si aggirano attorno alla metà di quelli milanesi. Inoltre Lodi è una città vivibile e accogliente. Un affare per tutti, visto a questo si aggiungerebbe il beneficio generato dall’indotto della presenza di più studenti universitari in città sulle tante attività di Lodi che possono fornire loro beni e servizi".