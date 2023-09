Caro affitti, tende degli studenti davanti al Comune di Milano. FOTO

La protesta del movimento Tende in piazza a Milano (foto: via Instagram)

Caro affitti, tende degli studenti davanti al Comune di Milano

Case a prezzi accessibili per tutti, stop agli sgomberi e agli sfratti. E' con questa richiesta che qualche decina di manifestanti si e' riunita nella serata di martedì 19 settembre in presidio sotto Palazzo Marino, sede del comune di Milano, dopo che in mattinata e' stato sgomberato l'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso che gli Studenti del movimento delle Tende in piazza avevano occupato sabato scorso. Gli occupanti, undici, sono stati tutti identificati e denunciati per occupazione abusiva. Manifestanti che ieri pomeriggio, in continuita' con la protesta avviata davanti al Politecnico nei mesi scorsi, hanno allora deciso di montare alcune tende davanti al Comune.

Gli studenti: "Caro affitti, non ci vanno bene le proposte fatte finora"

Presenti al presidio anche diversi consiglieri comunali di maggioranza che durante la giornata avevano manifestato solidarieta' agli Studenti sgomberati, e poi la candidata alle elezioni regionali lombarde di Unione Popolare Mara Ghidorzi, il consigliere lombardo di Avs Onorio Rosati. "Siamo venuti qui davanti oggi perche' Sala e Maran hanno le mani in pasta quanto il governo Meloni che tanto odiano", attacca Pietro La Porta del movimento Tende in piazza. "Non ci vanno bene - prosegue - le proposte che ci hanno fatto finora: la proposta sul canone concordato porta comunque a validare dei prezzi di mercato troppo alti e la proposta sullo studentato diffuso nelle case popolari sfitte e' un' assurdita'. Le case popolari sfitte - continua -devono essere assegnate alle persone e non agli Studenti facendo una guerra tra poveri. La cosa che chiediamo di piu' - aggiunge - e' un investimento maggiore negli studentati pubblici e l'interruzione della vendita di case popolari a privati".

L'attivista replica poi a chi nel centrodestra milanese ha affermato che l'ex cinema occupato fosse a rischio crollo: "Lo trovo molto divertente perche' sopra la struttura ci sono quattro piani di appartamenti. Se la struttura e' a rischio crollo - conclude - penso che sia un enorme problema per Milano. Allora sgomberatela tutta".

Caro affitti, gli studenti: "La protesta andrà avanti a oltranza"

La protesta andra' avanti a oltranza. "La lotta per l'abitare non si ferma - dichiarano - finche' non otterremo quello che vogliamo: a Milano, Roma, Venezia, questo e' solo l'inizio. Vogliamo incidere sulle politiche di questo paese". "La casa e' un diritto, non un privilegio" scandiscono lanciando un coro.