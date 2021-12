Caro energia, Guidesi: sistema lombardo unito, subito un tavolo di discussione

Costo energia, Guidesi: convocare un tavolo prima possibile

“È ormai da mesi che lanciamo un grido d’allarme per le gravissime conseguenze del caro energia, vorticosamente in aumento, che sta creando pesantissimi problemi alle aziende lombarde e che sta mettendo, conseguentemente, a rischio il sistema paese. È fondamentale che tutto il sistema lombardo sia unito per affrontare questa difficile situazione, come è altrettanto importante che il tavolo dell’energia, richiesto da Matteo Salvini al Governo, venga convocato il prima possibile perché il problema non è più rimandabile”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.