Caro prezzi anche sul lago d'Iseo: "Cento euro al giorno per mangiare"

Carissima estate: uno dei temi di maggiore discussione sotto gli ombrelloni in questi settimane è divenuto il generalizzato aumenti dei prezzi nelle località di villeggiatura. Sui social proliferano testimonianze di turisti scioccati con tanto di foto di scontrini per quanto hanno dovuto pagare le proprie consumazioni al bar o nei locali. E i riflettori si sono accesi in tutta Italia. Anche in località che non sono Porto Cervo o Santa Margherita. Come il lago d'Iseo, che non sarebbe uscito indenne dai rincari generalizzati, come testimonia una inchiesta di Brescia Oggi. Che riferisce di "bibite in lattina a 4 euro, coppe piccole di gelato a 6, fragole con la panna a 8. Ma anche caffè al tavolo che sfiorano i 2 euro, thè o spremute d’arancia che superano i 4 e tisane che raggiungono i 6". Una coppia di turisti tedeschi ha detto: "Solo per mangiare e bere spendiamo in media 100 euro a testa al giorno. Solo per uno spritz all’aperitivo paghiamo in media 6-7 euro: ormai non c’è più differenza nemmeno rispetto alla Germania".

Lago d'Iseo, rispetto all'anno scorso è aumentato tutto

Anche ai ristoranti si paga di più. Lo conferma un residente: "Rispetto all’anno scorso è aumentato tutto. Nei bar l’incremento dei prezzi non è inferiore al 10%, ma in alcuni ristoranti gli aumenti sono stati ancora più cospicui. Non è un caso allora che i turisti non solo siano visibilmente diminuiti, ma optino anche per dei periodi di soggiorno molto più ridotti: non più i classici 10 giorni, ma 5 o 6".

I ristoratori si difendono: colpa di affitti e bollette

I ristoratori dal canto loro, si difendono: l'aumento dei prezzi è conseguenza dell'impennata di affitti e bollette. Difficile a queste condizioni trovare anche personale, a causa delle difficoltà per trovare una sistemazione. In calo, a quanto pare, soprattutto i turisti italiani.