Dai 43 euro di caffè alla cena da 100mila euro: ecco gli scontrini più "pazzi"

Dai 43 euro di caffè alla cena da 100mila euro: gli scontrini estivi più "pazzi" di sempre

L'estate è un periodo di "scontrini pazzi". Lo abbiamo visto tante volte. Dopo la vicenda di questi giorni avvenuta a Como, dove un cliente si è visto aggiungere un sovrapprezzo dal bar per aver chiesto di tagliare a metà un toast, e quella della mamma che a Finale Ligure ha trovato in scontrino la voce "piattino condivisione" richiesto per dare una forchettata di trofie alla figlia, l'estate si conferma come il momento dell'anno in cui tutti impazziscono e fanno saltare i registratori di cassa. Ecco allora una carrellata degli scontrini più costosi e virali emessi quando sale la temperatura, in Italia e non solo.

Andando un po' a ritroso nel tempo, esattamente nel 2018, ha fatto scuola il celebre scontrino del caffè a Venezia, nella "famigerata" Piazza San Marco. 43 euro per due espressi e due bottigliette d'acqua da 250 millilitri, poco più di due bicchieri: questo lo scontrino di fronte al quale una coppia di turisti non ha potuto far altro che strabuzzare gli occhi e rimanere a bocca aperta. Tornando verso i giorni nostri, invece, è stata clamorosa la colazione da 78 euro a Capri nel 2022. Come non ricordare lo scontrino divenuto virale su TikTok? Un cliente per una colazione tra amici - una comitiva di sei persone - in Piazzetta si è visto presentare un conto di 78 euro: il gruppo aveva consumato tre caffè, due latti macchiati, un cappuccino, tre cornetti al cioccolato, due vuoti e uno alla crema.