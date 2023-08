Liguria, 2€ per un piattino vuoto. Selvaggia Lucarelli pubblica lo scontrino

Scontrino con extra per piattino vuoto

Liguria, lo scontrino con la voce "piattino condivisione" che fa infuriare una mamma. Ecco cosa è successo

Selvaggia Lucarelli solleva un nuovo caso relativo alle spese extra nei ristoranti italiani nel periodo estivo. Dopo il sovrapprezzo per il taglio del toast in due arriva anche l'extra per la richiesta di un piattino vuoto. La giornalista del Fatto Quotidiano ha pubblicato lo scontrino incriminato e tra le voci compare proprio "piattino condivisione" al costo di 2 euro. A denunciare il curioso sovraprezzo è la Lucarelli sul suo profilo Instagram.

"Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto", racconta Selvaggia.