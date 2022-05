Caso Amara, Storari: "Pesante la mia vicenda. Davigo? Non è mio amico"

Caso Amara, Storari in aula a Brescia "Pesante la mia vicenda"

"Ricordare quello ho passato mi da' fastidio, e' pesante. Io in questa vicenda mi sono sempre trovato davanti un muro di gomma. Non potevo fare nulla da solo". Lo ha detto commuovendosi il pm Paolo Storari in aula a Brescia in qualita' di testimone-assistito nel processo in corso a carico di Piercamillo Davigo accusato di aver concorso alla diffusione dei verbali secretati resi dall'avvocato Piero Amara tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 allo stesso Storari e al procuratore aggiunto Laura Pedio sulla presunta esistenza della loggia Ungheria.

Storari: "Davigo non era mio amico prima, non lo è oggi"

"Piercamillo Davigo non era un mio amico prima, non lo e' oggi. Ho una frequentazione con lui solo perche' conosco la sua compagna. Mi sono rivolto a lui perche' e' l'unica persona che conosco che avesse un ruolo istituzionale". Lo ha detto Storari. Assolto in primo grado, era stato indagato in concorso con Davigo per avergli consegnato i documenti in formato word con le dichiarazioni di Amara sulla ipotizzata associazione segreta lamentando un'inerzia delle indagini.

Storari: "Mi è sembrato naturale rivolgermi a Davigo, ammetto di aver saltato la Procura generale"

"Lo chiamo nei primi quindici giorni di aprile e gli spiego sommariamente quello che stavo vivendo - ha ripercorso Storari -. Gli ho chiesto: 'Posso parlarti?' e lui mi ha risposto: "Paolo certamente. Siamo nell'ambito giurisdizionale, a me il segreto non e' opponibile. Il giorno dopo metto i verbali word sulla chiavetta e vado a casa sua. Una volta gli spiego totalmente la situazione. Lui mi dice: 'Paolo lasciami leggere e ci rivediamo'. Da li' a due giorni - ha continuato Storari - torno e lui mi dice: 'Sono fatti gravissimi. Per quanto riguarda il Csm ci penso io ad avvertire il comitato di presidenza, tu nel frattempo tutelati scrivendo le cose come stanno". Interpellato dal giudice Roberto Spano' della prima sezione penale del Tribunale sulle modalita' di consegna, Storari ha spiegato: "Io non ho francamente pensato alla procedura. Rivolgermi a Davigo e' la cosa che mi e' sembrata piu' naturale. Ammetto di aver saltato la procura generale. Non ho fatto quello che ho fatto con una finalita' divulgativa - ha chiosato Storari -. Trovo lunare quello che sta succedendo".

