Caso Ferragni: a Milano nuova riunione pm e Gdf per convocazioni teste

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria sul caso del pandoro Balocco, nel quale sono indagate Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, Ad dell'azienda piemontese. Il pm Eugenio Fusco e la Guardia di Finanza, a partire dalla prossima settimana, potrebbero iniziare a convocare i primi testi. Secondo fonti, infatti, si sta in queste ore ragionando su chi potra' chiarire la vicenda del Pandoro "Pink Christmas". Utili a questo punto saranno le e-mail scambiate tra influencer e membri della societa', ora in mano agli inquirenti.

Ferragni perde 210 mila followers. L'analisi di SocialData

Il 'Pandoro-gate' è costato a Chiara Ferragni la perdita di 210 mila followers e una diminuzione del sentiment positivo di circa 35 punti. È quanto emerge da un'analisi realizzata da SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato l'evoluzione delle dinamiche social dopo lo scandalo che ha coinvolto l'influencer. Nel complesso la vicenda ha generato su web e social oltre 30 milioni di interazioni in questi ultimi venti giorni, con un picco deciso nei giorni iniziali, subito dopo la diffusione delle prime notizie a riguardo. Il sentiment positivo nei confronti dell'influencer è crollato e ha visto una riduzione di 35 punti percentuali, passando dal 59% al 24% attuale. Il calo maggiore del sentiment è stato registrato in concomitanza con la diffusione della notizia delle indagini per truffa aggravata, l'8 gennaio 2024. SocialData ha poi analizzato l'evoluzione della fanbase Instagram di Chiara Ferragni e del marito: nell'ultimo mese lei ha perso 210 mila followers, mentre Fedez circa 119 mila. La stessa dinamica è stata registrata dalle interazioni sui profili Instagram dei due: se Ferragnifa registrare -20 milioni di interazioni, Fedez si ferma a -3 milioni. Per l'imprenditrice digitale si tratta di un calo del 71% rispetto al periodo precedente, per il marito la perdita è del 37%. Il calo delle interazioni - sottolinea SocialData - è dovuto molto probabilmente all'interruzione del flusso di pubblicazione, limitato al momento alle stories, dove però reactions e diffusione sono visibili solo ai proprietari del profilo.

Cronisti a Fedez, 'i giornalisti fanno il loro lavoro'

"Apprendiamo con stupore delle derisioni postate da Fedez sul web all'indirizzo dei colleghi giornalisti e fotoreporter trovati al rientro sotto casa sua. Fedez conosce meglio di tanti altri le regole della comunicazione e non può certo pensare che possa essere uno strumento sempre e solo a favore, per l'immagine o il business". Lo affermano, in una nota, il Gruppo Cronisti Lombardi e il Sindacato Cronisti Romani. "I giornalisti hanno pieno titolo a seguire una vicenda che - nelle premesse, che noi speriamo non siano confermate - vede l'apertura di indagini con l'ipotesi non trascurabili nei confronti della moglie, Chiara Ferragni. Chi ha milioni di follower non può pensare di sottrarsi alla stessa notorietà voluta e più volte sbandierata, anche di fronte a fatti molto personali, nel momento in cui non è gradita", sottolineano i Cronisti. "O Fedez davvero ritiene che questi fatti non siano importanti per i cittadini che hanno un rapporto fiduciario con i maggiori influencer? Non sono i giornalisti a decidere cosa accade, semplicemente lo raccontano - concludono gli organismi di rappresentanza -. Auspichiamo che Fedez, più volte entrato sui temi dell'informazione, riconosca i ruoli esercitati correttamente, come il nostro, che si svolge già tra mille difficoltà legali, bavagli legislativi, sfruttamento e precariato. E scenda a stringere la mano ai colleghi".







Fedez contro i cronisti: sotto casa di Messina Denaro c'era meno gente

"Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro c'era meno gente, guardali... oh mio Dio, le priorità dell'informazione italiana...". A parlare è Fedez, in una delle sue storie su Instagram, pubblicando un video che mostra giornalisti appostati vicino casa dei "Ferragnez", dopo che è scoppiato il caso del pandoro Balocco che vede coinvolta la moglie Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata. "Ormai Paloma è una star, Pomeriggio Cinque da diversi giorni mette un giornalista sotto casa nostra nella speranza di vedere chissà che cosa, magari fa lo scoop sugli escrementi di Paloma...", afferma poi Fedez in un video che mostrano anche il suo cane Paloma, ironizzando sulla presenza degli inviati di Pomeriggio Cinque, taggando la conduttrice Myrta Merlino. E alla Merlino che sottolinea come "i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte", il rapper replica: "Siamo diventati famosi non con i media, ma con il nostro ditino e il nostro telefonino, e forse parte del fastidio che vi diamo è proprio questo, ma ci sarà modo di approfondire il tema".