Caso Ferragni-Balocco: GdF acquisirà i documenti dell’Antitrust

Chiara Ferragni: GdF acquisirà i contratti tra le sue società e Balocco

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, su delega della Procura, è già al lavoro sull’indagine aperta per il caso Ferragni-Balocco in merito alla pubblicità del pandoro, sanzionata dall’Antitrust. Le Fiamme Gialle acquisiranno in tempi brevi i contratti dell'accordo tra le societa' di Chiara Ferragni e la Balocco nell'ambito dell'inchiesta esplorativa senza ipotesi di reato e indagati.

GdF, l'inchiesta e l'acquisizione dati dell'Antitrust

L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, è stata aperta dopo il deposito di un esposto da parte del Codacons e di Assourt. Tra le altre attivita' delegate da Fusco alla GdF, anche il recupero degli atti dell'istruttoria dell'Antitrust che ha multato di oltre 1 milione le societa' Fenice e Tbs Crew.

Safilo Group interrompe la partnership con Chiara Ferragni

Ma altri guai si profilano all'orizzonte per l'influencer: Safilo Group ha comunicato l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio. Lo annuncia il gruppo attraverso un comunicato.

Fratelli d'Italia: Raccolta firme per revocare l'Ambrogino a Chiara Ferragni

Non è tutto: Fratelli d'Italia intende andare sino in fondo con la richiesta di revoca dell'Ambrogino d'Oro, riconosciuto a Chiara Ferragni e a Fedez nel 2020. "Nei prossimi giorni lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni che ha usato la beneficenza per ottenere più followers e profitti''. Lo annuncia in una nota Simone Orlandi, coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano città. ''Una raccolta firme - aggiunge Riccardo Mariani, presidente di Gioventù Nazionale Milano - che ha certamente l'obiettivo di revocare l'Ambrogino d'oro alla influencer, viste le note vicende, ma è anche un segnale per contrastare i falsi miti dal soldo facile e dall'ostentazione esasperata, tutelando chi concretamente fa del bene al prossimo".

Milano, la panettonata di FdI con raccolta benefica assieme a Pro tetto

Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale domani pomeriggio in piazza san Carlo a Milano hanno organizzato la tradizionale panettonata. "Per quest'anno è prevista anche una raccolta benefica insieme all'associazione 'Pro tetto' che da anni si occupa dei senzatetto a Milano. Un momento di comunità per fare sana e vera beneficenza'', fa sapere il consigliere comunale Francesco Rocca. "Di questi tempi - sottolinea Orlandi - valorizzare associazioni di volontariato come la pro tetto ci è sembrato più che mai opportuno e contestualmente, e non a caso, lanceremo la raccolta firme per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni".