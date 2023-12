Milano, attacco di Fratelli d'Italia a Chiara Ferragni: "Revocare l'Ambrogino"

Attacco di Fratelli d'Italia a Chiara Ferragni: "Revocare l'Ambrogino"

Andrebbe tolto l'Ambrogino a Chiara Ferragni. A seguito delle polemiche per la vicenda legata alla beneficenza del pandoro Balocco Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Milano, sentito da MiaNews, ha avanzato questa proposta: "Proporrò una mozione o un ordine del giorno per chiedere un ripensamento a tutto il consiglio comunale sull’Ambrogino d’Oro assegnato a Chiara Ferragni e Fedez nel 2020. Chiederò un voto collettivo su questo”.

Attacco di Fratelli d'Italia a Chiara Ferragni: dubbi sull'attività di beneficenza.

Secondo Truppo i "due sono stati premiati per un'attività specifica di beneficenza. Poi ora abbiamo visto che, in realtà, hanno disvelato modalità, su queste attività di beneficenza, che lasciano pochi dubbi". Per questo le andrebbe revocato il massimo riconoscimento della città di Milano, perchè l'influencer "ha tradito la morale collettiva e, tra l'altro, non è un'ammissione spontanea, ma arriva solo dopo che è stata scoperta con le mani nella marmellata".