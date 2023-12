Fedez ora basta. Sull'Ospedale in Fiera un bel tacer... Commento

Fedez ora basta. Sull'Ospedale in Fiera un bel tacer...

Però anche basta. Qualcuno dica a Fedez di smetterla. Ripercorriamo un attimo al vicenda. Giorgia Meloni tira in ballo sua moglie sulla storia della beneficienza. Non entro nel merito, ognuno può valutare e comunque si valuta quando anche il ricorso di Ferragni verrà vagliato da chi di dovere. Punto e stop. Che cosa fa Fedez? Dice che ha donato un sacco di soldi al San Raffaele facendo una terapia intensiva durante il Covid, rispetto a Regione Lombardia e Governo italiano che intanto hanno speso un sacco di soldi per un Ospedale in Fiera che è costato tanto, è entrato in funzione in ritardo e non ha curato nessuno.

L'errore di Fedez: cercare di difendersi attaccando gli altri

Ora, prendiamo le cose per quel che sono. Il Talmud dice che chi salva una persona salva il mondo intero. Fedez e Ferragni hanno salvato vite. Potevano non farlo, e lo hanno fatto. Bravi. Punto. Senza recriminazioni, classifiche. Fondazione Fiera con fondi completamente privati (completamente privati!) ha salvato persone, e tante. Bravi. Punto. Senza recriminazioni, classifiche, senza polemiche para politiche su Gallera e Fontana e altre cavolate. L'errore, se c'è, è tutto di Fedez che continua a difendersi cercando di attaccare gli altri, cercando di far classifiche. Non se ne devono fare. Si prenda la sua dose di gratitudine per il fatto che ha salvato vite, una o tante non importa. Si prenda (Chiara Ferragni) la sua dose di critiche per aver sbagliato. E si vada avanti. Ma attaccare un ospedale fatto con fondi privati, in tempi record (un ospedale non è un reparto, ma è un ospedale) è qualcosa di talmente sbagliato da risultare assurdo.